شروط طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة المواليد علي بطاقة التموين ومن هم المستحقون لإضافة المواليد ومتي ستفتح الدولة لباقي المواطنين لإضافة مواليدهم.

المستحقون لإضافة مواليد جديدة

أصحاب معاشات تكافل وكرامة

أسر الشهداء

حاملي كارت الخدمات المتكاملة

أبناء أسر الضمان الاجتماعي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقات التموين

خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية

ويمكن للراغبين في إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين القيام بمجموعة من الخطوات التالية والتي تتضمن ما يلي :-

- الدخول على بوابة مصر الرقمية

- فتح حساب جديد في حالة إذا لم يكن لديك حساب على الموقع، أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب بالفعل.

- وفي حالة فتح حساب جديد، يقوم صاحب بطاقة التموين بإضافة المواليد بإدخال البيانات التالية، الرقم القومي لصاحب البطاقة التموين يتم كتابة اسم الوالدة.

- اختيار إضافة أفراد أسرتي الغير المتقيدين.

- كتابة اسم الابن أو الابنة ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

- إدخال الرقم القومي الخاص بهم، ثم اتباع خطوات إضافة المواليد.

- فى هذه الخطوة يتم كتابة صله القرابة الابن أو الابنة.

- إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وهي الضغط على إضافة.

شروط طلب إضافة المواليد

وعن شروط طلب إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض المستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية هي الآتي:

ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات

أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد

لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد