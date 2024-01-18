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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد الأن في مصر

حديد
حديد

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من الشركات أسعار مواد البناء اليوم، وتحديدا أسعار طن الحديد اليوم في الأسواق.

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد اليوم الخميس 18-1-2024، بعد حدوث انفراجة، مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق.

الحديد 

أسعار الحديد في مصر

  1. سعر حديد سرحان 40,300 جنيه.
  2. سعر حديد المراكبي 42,400 جنيه.
  3. سعر حديد الكومي 42,100 جنيه.
  4. سعر حديد المعادي 42,200 جنيه.
  5. سعر حديد العشري 42,100 جنيه.
  6. سعر حديد بيانكو 40,000 جنيه.
  7. سعر حديد مصر ستيل 42,700 جنيه.
  8. سعر حديد الجيوشي 42,000  جنيه.
  9. سعر حديد عز 43,000 جنيه.
  10.  سعر حديد المصريين 42,000 جنيه.
  11. سعر حديد بشاي 42,500جنيه.
  12. سعر حديد العتال 42,300 جنيه.
  13. سعر حديد عطية 42,200 جنيه.

آخر أسعار مواد البناء

ترتبط الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، ويتم إعلان أسعار مواد البناء، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وأسعار الحديد والأسمنت ليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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