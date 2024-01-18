عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حشرة كبيرة.. ياسمين صبري تتعرض لموقف صعب في كواليس أبو نسب|فيديو

مشاهد من فيلم ابو
مشاهد من فيلم ابو نسب

كشف الفنان محمد عادل إمام عن كواليس تصوير مشاهد فيلمه الجديد أبو نسب والذى يعرض حاليا فى السينما.

ونشر محمد إمام فيديو من كواليس تصوير الفيلم والمواقف المضحكة التى تعرضوا لها مما أدت إلى توقف التصوير، وكان أبرزها تعرض ياسمين صبري لموقف صعب عندما اكتشفت وجود حشرة كبيرة على طرحتها مما جعلها توقف التصوير.

كما شهدت الفيديو الذى نشره محمد عادل إمام مشاهد كوميدية جمعته بماجد الكندواني نتيجة لعثمته فى النص مما أدي إلى اعادة المشهد أكثر من مرة.
 


 

إيرادات أبو نسب


تمكن فيلم “أبو نسب” من تصدر شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع، وذلك ضمن الأفلام المصرية التي تعرض حاليا. 

واحتل فيلم “أبو نسب” المركز الأول بالنسبة للأعمال المصرية، والثاني في القائمة التي تضم الأعمال المصرية والأجنبية  التي تعرض في السينمات السعودية.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى  ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.

الفنان محمد عادل إمام محمد عادل امام أبو نسب ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

موضوعات متعلقة

اليوم.. مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة اللى جاى بتاعنا مع عصام صاصا

أخبار الفن|ياسمين عبد العزيز تبرئ أحمد العوضي.. وطليقة شريف منير تتعرض لحادث

الجمعة المقبل.. عصام السقا يشاهد فيلم الإسكندراني في مسقط رأسه بالمنيا

مواعيد عرض "حدوتة منسية" على CBC

أخبار الفن| وفاة الملحن وليد عبد العظيم وشيرين رضا تتحدث عن ألبوم عمرو دياب

4 نجوم يحتفلون بعيد ميلادهم اليوم.. تعرف عليهم

قبل الحفل بـ3 أيام.. نفاد تذاكر حفل صلاح الشرنوبي فى السعودية

يوسف عثمان يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم أصل الحكاية

ترشيحاتنا

مرموش يدرك التعادل .. وقدوس يعزز تقدم غانا

أمين الفتوى: الزوج لازم يفسح زوجته مرة في الأسبوع

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

حشرة كبيرة.. ياسمين صبري تتعرض لموقف صعب في كواليس أبو نسب|فيديو

عملة الحكمدار توقع تاجر الهيروين في دار السلام.. مفاجأة معاون مباحث قسم الشرطة

المصل واللقاح: لا يوجد وباء يدعى x.. وتخويف المواطنين يدعو للتعجب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ