بأقل التكاليف.. طريقة عمل كيكة الذرة

طريقة عمل كيكة دقيق الذرة.. وهي طريقة البسيسة الأصلية بمقادير مضبوطة.. وإليكم الخطوات.



طريقة عمل كيكة الذرة

مقادير كيكة دقيق الذرة :

كوبان من دقيق الذرة + كوب من الدقيق الأبيض + كوب من زيت الذرة + 3 بيضات + كوب من الحليب + ملعقتان من مسحوق البيكنج باودر + ملعقة من بودرة الفانيليا + رشة من الملح .

طريقة تحضير كيكة دقيق الذرة :

1. يوضع في الخلاط الكهربائي البيض والسكر والفانيليا والحليب والزيت والسمنة وتخلط المكونات جيداً لمدة خمس دقائق تقريباً.

2. في وعاء عميق يضاف خليط دقيق الذرة مع الدقيق الأبيض مع إضافة مسحوق البيكنج باودر ورشة الملح.

3. يضاف خليط البيض مع خليط الدقيق ويخلط الخليط جيداً حتى تتمازج المكونات جيداً.

4. يصب الخليط في قالب الكيك المدهون بالزيت النباتي والمبطن بالدقيق .

5. يوضع قالب الكيك في الفرن المحمى مسبقاً إلى حرارة 180 درجة مئوية ويترك لمدة نصف ساعة تقريباً وتترك لترتاح قليلاً وتقطع وتقدم مباشرة.