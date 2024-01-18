قضية غسيل أموال ضخمة.. سقوط صاحب مكتب استيراد وتصدير بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب استيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.