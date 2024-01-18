الثانية بعد بطرس غالي | فوز مروة الصحن بلقب شخصية عام 2023

يتقدم الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية نيابة عن المكتبة والعاملين بها بخالص التهنئة إلي الدكتورة مروة الصحن؛ مدير مركز الأنشطة الفرنكفونية بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، لحصولها علي لقب "شخصية عام 2023" من قِبل لجنة التحكيم الدولية التابعة لمنظمة "دائرة ريشليو سنجور" بباريس.

وجاءت الجائزة تكريماً للأعمال والمجهودات التي قامت بها في مجال الفرنكوفونية واللغة الفرنسية، وحصولها علي ميدالية المنظمة.

الدكتورة مروة الصحن تعتبر ثاني شخصية مصرية تحصل على تلك الميدالية بعد الدكتور بطرس بطرس غالي؛ الأمين العام للأمم المتحدة، والذي حصل عليها عام 1990.