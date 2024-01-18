وزيرا خارجية السعودية وإثيوبيا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية، ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير السعودية لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.