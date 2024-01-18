بعد شكاوى صعوبة امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي|تعليم القاهرة: الدرجات حلوة

أكدت إيمان كامل موجه عام الدراسات الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن نتائج تصحيح العينة العشوائية لـ امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 جيدة .

وأوضحت موجه عام الدراسات الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أنه عند تصحيح العينة العشوائية لـ امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 ، تلاحظ أن الدرجات مرتفعة ومبشرة .

وكانت قد عقدت إيمان كامل عفيفى موجه عام الدراسات الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، اليوم الخميس الموافق 18/1/2024 بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية ، إجتماعا عاجلا مع موجهين عموم الدراسات الإجتماعية بالإدارات التعليمية ، وفريق عمل توجيه الدراسات الاجتماعية بالمديرية.

وأوضحت إيمان كامل عفيفى موجه عام الدراسات الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن أسئلة امتحان امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 ، جاءت واضحة من حيث اللغة والرسوم والأشكال ، وكانت صياغة الأسئلة سليمة بعيدة عن الغموض أو الصعوبة .

وأكدت أن أسئلة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 ، جاءت من جميع جزئيات المنهج وتنوعت ما بين الموضوعة والمقالية ، وقالت إن الأسئلة جاءت مناسبة للوقت المحدد مع وجود وقت للمراجعة.

شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة والإسكندرية

تلقى إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، شكاوى عديدة من صعوبة امتحان الدراسات الإجتماعية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم .

حيث أكد إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إنه بعد انتهاء امتحان الدراسات الاجتماعية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم ، أكد الطلاب أن مستوي امتحان الدراسات الإجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة جاء صعبا ومعظم الأسئلة غير مباشرة .

وأضاف إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان له أنه بحسب شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 ، يحتاج امتحان الدراسات الإجتماعية إلي وقت اكثر من المخصص للامتحان .

كما أكد إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تلقيه شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الإجتماعية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية اليوم ، لافتاً إلى أن الطلاب شكوا من الامتحان وخاصة التاريخ الذي اكدوا انه كان طويلا ويتضمن أجزاء كثيرة صعبة.