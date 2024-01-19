صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو مدة غياب محمد صلاح، قائد منتخب مصر بعد الإصابة التي تعرض لها أمام غانا، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في كأس الأمم الأفريقية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم نتيجة مواجهة مصر وغانا، خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية المحور:"إصابة محمد صلاح عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولو كنت ساحرًا سيغيب لمدة 10 أيام كحد أدنى".

وتابع محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق: "توقعت نزول زيزو بعد إصابة محمد صلاح، ونزول مصطفى فتحي كان مفاجأة، وكذلك مصطفى أعتقد أنه تفاجئ أيضًا، ولم يقدم المستوى المتوقع منه في المباراة، خاصة في المواجهة الفردية".

وأتم محمد يوسف: "زيزو أكثر جاهزية من مصطفى فتحي، وإصابة محمد صلاح ستمنح مسؤولية أكبر للثلاثي مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد، ولابد من تواجد زيزو ومصطفى محمد ومرموش كثلاثي هجومي أمام كاب فيردي في المباراة القادمة".