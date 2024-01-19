أول تعليق من حسين فهمي بعد أنباء ارتباطه بالموديل مريم علاء

تصدر الفنان حسين فهمي محركات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انتشار صورة له مع الموديل مريم علاء، حيث زعم البعض أنه تزوجها في عمر الـ 80.

وحرص الفنان حسين فهمي على كشف حقيقة زواجه من مريم علاء بعد انتشار صورتهما، وكتب بحسابه الشخصي على إحدى الفيديوهات المنتشرة التي تزعم زواجه: Fake News، أخبار غير حقيقية.



تزوج فهمي 6 مرات، كانت المرة الأولى بعد عودته من الولايات المتحدة، من نادية محرم وأنجب منها أبنائه "محمود" و"نائلة"، وفي المرة الثانية من الفنانة ميرفت أمين عام 1974، وأنجب منها ابنتهما "منة الله" واستمر زواجهما حتى عام 1998.

وبعدها تزوج من الفنانة نينا، لكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا، وتزوج للمرة الرابعة من خبيرة الكمبيوتر هالة فتحي، وأعلن خبر زواجهما في مهرجان القاهرة السينمائي، وفي عام 2007 كان زواجه الخامس من الممثلة لقاء سويدان، وانتهى الزواج بينهما في عام 2012، ووصل الخلاف بينهما إلى ساحات المحاكم.

ورفعت الفنانة لقاء سويدان قضية على فهمي في محكمة الأسرة وحكمت عليه بنفقة 29700 ألف دولار لها وفقًا للمادة 170، لما أصابها من أضرار مادية جراء طلاقها غيابيًا.وفي أكتوبر 2013 أعلن زواجه السادس من السعودية رنا القصيبي، إلا إنها أقامت ضده قضية خلع في شهر مارس من عام 2017.