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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. شروط قبول الطلاب في كليات الطب

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية في الترم الثاني 2024.. بدأ التنسيق ليعطي فرصة ثانية للطلاب الغير ملتحقين بالكليات المختلفة بنفس قواعد الفصل الدارسي الأول، وبدأ التقديم يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

وتساءل عدد كبير من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي عن الجامعات الأهلية 2023 من حيث التنسيق ومصروفات الجامعات الأهلية 2023.

 

مصاريف كليات طب  بتنسيق الجامعات الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة 

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الجلالة  107 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة أسيوط 75 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023 

مصروفات كلية طب الأسنان بـ الإسماعيلية الأهلية 105 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف الجديدة الأهلية 2023 

مصروفات كلية طب الفم والأسنان ببرنامج الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 70 ألف جنيه. 

رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، حيث يمكن للطلاب التسجيل من هنــــا، للتقديم، ضمن ضوابط  التقديم للجامعات الأهلية والخاصة وإتاحة الالتحاق بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني.

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.
- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%
 

تنسيق كليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأوضحت الجامعات الأهلية والخاصة أنه يتم قبول الطلاب للدراسة في كليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية بحد أدني 80% و77%.

تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية

ويتم قبول الطلاب بكلية طب الأسنان بحد أدنى 78% و76%، وذلك فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، وكما يتم قبول الطلاب للدراسة في جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بحد أدني 74%.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات الخاصة والأهلية الفصل الدراسي الأول رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة مصاريف كليات طب بتنسيق الجامعات الأهلية

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