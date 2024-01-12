رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة الترم الثاني

ساعات قليلة ويبدء التقديم في الجامعات الخاصة والاهلية للتيرم الثاني بنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، من السبت الموافق 13يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، حيث يمكن للطلاب التسجيل من هنــــا، للتقديم، ضمن ضوابط التقديم للجامعات الأهلية والخاصة وإتاحة الالتحاق بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023-2024 التيرم الثاني



- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

شروط التقديم بالجامعات الخاصة للتيرم الثانى

يكون للطلاب الحاصلين ممكن هم حاملين على شهادة الثانوية العامة 2023.

الطالب يتم قبوله مباشرة في حال انطلاق جميع الشروط عليه أبرزها مجموع الثانوية العامة.

في حالة إذا شهدت كلية إقبال كثيف من قبل الطلاب للالتحاق بها يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع ثم يجرى من بعدها التنسيق الداخلي.





تعليمات وتحذيرات مهمة للطلاب في أثناء التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي:

- تقديم الطلاب علي الرابط الرسمي للجامعة لطلاب الثانوية العامة خريجي 2022 و2023.

- إدخال البيانات من بريد إلكتروني واحد والتواصل من خلال نفس حساب البريد الإلكتروني.

- ملء الاستمارة مرة واحدة.

- استخدام الرقم القومي للطالب فقط، استخدام أرقام تحقيق الشخصية لأي شخص آخر غير الطالب يعرضه للحرمان من الترشيح

- يجب رفع جميع الشهادات من خلال رابط التقديم للجامعات الخاصة والاهلية، ولن يعتد بأي استمارة لا يوجد بها مرفقات، ويسمح للطالب استيفاء بيانات الاستمارة بعد تقديمها.

- يرجى مراجعة ترتيب الرغبات مع ولي الأمر قبل إرسالها، سيتم تنسيق الرغبات التي تناسب مجموع الطالب فقط ولا يعتد بسواها.

- في حالة القبول بالجامعة يتم تسجيل القبول بعد تسليم كافة المستندات المطلوبة على النظام المركزي للقبول الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا يسمح بالتسجيل في أي جامعة أخرى.

- الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

