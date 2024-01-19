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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الصعيد له أولوية في التنمية

شبكات الطرق والبنية
شبكات الطرق والبنية التحتية

قال جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام إن الدولة أعطت الصعيد اهتمام كبير جدا، ضمن استراتيجية تنمية الدولة منذ عام 2014، لافتا إلى أن محافظات الصعيد شهدت إهمالا كبيرا لعقود طويلة جدا، فالدولة كانت لا تقدم الخدمات الحقيقية لمحافظات الصعيد من صرف صحي، وطرق ومواصلات.

تطوير على جميع الاصعدة فى محفظات الصعيد

تطوير البنية التحتية يعزز من الاستثمارات

واكد عفيفي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن استراتيجية الدولة منذ عام 2014 التنمية الشاملة والمتسدامة داخل محافظات صعيد مصر، مشيرا إلى أن شبكات الطرق من أهم أولويات الطرق وربط محافظات الصعيد بالمحافظات الكبري مقل القاهرة ومحافظات الوجه البحري، فاي استثمار يحتاج الى بنية تحتية قوية وطرق حيوية، فالطرق هي شرايين الحياة فأي مستثمر او استثمارات يحتاج الى شبكات طرق خاصة في محافظات الصعيد.

من جانبه تم تطوير شبكات النقل والمواصلات من خلال شبكات الطرق من خلال القطارات والسكة الحديد، والنقل البري، فما شهدنا من تطوير في عربات السكة الحديد، والعربات الجديدة، انشاء محطة في الجيزة تستوعب أبناء الصعيد والمسافرين الصعيد.

وتابع: وتم إنشاء أكثر من مدينة جديدة في الصعيد لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المواطنين في الصعيد، وعدم التكدس، والحد من الهجرة غير الشرعية.

الصعيد محافظات الصعيد محافظات الوجه البحري الهجرة غير الشرعية السكة الحديد

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