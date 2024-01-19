الداخلية تكشف لغز اختفاء الدراجات النارية في بنى سويف

واصلت أجهزة وزارة الداخليةجهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عناصر إجرامية من بينهم عميل سيئ النية ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (19) واقعة بمحافظات (بنى سويف - المنيا – قنا – الإسماعيلية) وأرشدوا عن المسروقات (19 دراجة نارية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.