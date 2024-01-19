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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احتفالا بعيد الشرطة الــ 72 .. الحماية المدنية تستقبل طلاب المدارس

صدى البلد

استقبلت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة الجديدة عددا من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة، حيث تم الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

 كما تم إلقاء محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها عن الدور المنوط لإداراة الحماية المدنية فى التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسامها والتى تشمل "الإطفاء – الإنقاذ – المفرقعات". 

كما تضمنت الزيارة عرض أحدث معدات الإطفاء والإنقاذ وشرح عن كيفية إستخدامهم ومدى أهمية تلك المعدات فى التعامل مع كافة البلاغات.

من جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلاب المدارس لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء.


 

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أجهزة وزارة الداخلية ادارة الحماية المدنية الهدايا العينية الثقافة الشرطية الحماية المدنية بالقاهرة

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