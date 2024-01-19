عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادمة من لبنان.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة في أجواء عكا |فيديو

اعتراض مسيرة في اجواء
اعتراض مسيرة في اجواء عكا

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية باعتراض مسيرة قرب مدينة عكا المحتلة أطلقت من جنوب لبنان دون تفعيل صافرات الانذار.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم اعتراض طائرة بدون طيار دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان عبر البحر بواسطة نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية.

وأسقطت الطائرة فوق البحر بالقرب من عكا، دون اطلاق أي صفارات الإنذار.

وفي الوقت نفسه، أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ موجة من الغارات الجوية ضد أهداف حزب الله في لبنان.

وشملت المواقع التي ضربتها الطائرات المقاتلة في رامية المباني العسكرية وغيرها من البنى التحتية التابعة لحزب الله.

وقال جيش الاحتلال إنه نفذ غارات جوية وقصف دبابات ضد مواقع مراقبة حزب الله والبنية التحتية الأخرى في الحولة وكفر كلا.

كما أعلن الجيش أيضا أن الدبابات قصفت مواقع الجيش السوري في جنوب سوريا الليلة الماضية ردا على إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان.

إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي البنية التحتية الجيش السوري القبة الحديدية المجال الجوي الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار جنوب لبنان جيش الاحتلال جنوب سوريا جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله حزب الله في لبنان صفارات الإنذار طائرة بدون طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

معيط: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

موضوعات متعلقة

حزب الله يمطر مواقع جيش الاحتلال بالصواريخ

بينها مجمع عسكري.. الاحتلال يقصف أهدافًا عسكرية لحزب الله

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد بدء اجتياحه البري لغزة

متحدث جيش الاحتلال : نعمل على كل الجبهات للحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي : ندعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

المتحدث باسم جيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها الليلة| فيديو

القدس للدراسات: جيش الاحتلال يقوم بعملية إبادة كاملة في غزة

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

شركة ميرسك للشحن: الأوضاع في البحر الأحمر مازالت متقلبة

المؤبد لأدمن صفحة فيسبوك يبيع عليها الألعاب النارية.. تفاصيل

خطيب المسجد النبوي: البيت الذي يظلله الدين يخرج نباته طيبا ولو بعد حين

صحة غزة تكشف أحدث حصيلة للعدوان الإسرائيلي.. وتحذير من مرض يجتاح القطاع

توافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على تحويل أموال السلطة الفلسطينية دون التصويت

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بفستان ملفت

طعام شائع يدمر صحة الأطفال| احذر منه

مش مراتي.. إطلالات مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ