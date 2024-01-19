قادمة من لبنان.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة في أجواء عكا |فيديو

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية باعتراض مسيرة قرب مدينة عكا المحتلة أطلقت من جنوب لبنان دون تفعيل صافرات الانذار.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم اعتراض طائرة بدون طيار دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان عبر البحر بواسطة نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية.

وأسقطت الطائرة فوق البحر بالقرب من عكا، دون اطلاق أي صفارات الإنذار.

وفي الوقت نفسه، أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ موجة من الغارات الجوية ضد أهداف حزب الله في لبنان.

وشملت المواقع التي ضربتها الطائرات المقاتلة في رامية المباني العسكرية وغيرها من البنى التحتية التابعة لحزب الله.

وقال جيش الاحتلال إنه نفذ غارات جوية وقصف دبابات ضد مواقع مراقبة حزب الله والبنية التحتية الأخرى في الحولة وكفر كلا.

كما أعلن الجيش أيضا أن الدبابات قصفت مواقع الجيش السوري في جنوب سوريا الليلة الماضية ردا على إطلاق الصواريخ على مرتفعات الجولان.