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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في الحوار المجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية

صدى البلد

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحوار المجتمعي  الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي واللجنة الوطنية للتربية الإيجابية، حول  الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي عدد من الوزراء والأزهر  والكنيسة والمجتمع المدني.

 

وتوجهت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لدعوتها للمشاركة في الحوار المجتمعي حول "مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية"، مشيرة إلى أنها قلما وجدت استراتيجية لها قياس أثر وتقييم وآليات للمتابعة، مؤكدة على أن هذا مؤشر جيد على عملية المتابعة لمحاور الاستراتيجية.

 

وأضافت خلال مشاركتها في الحوار المجتمعي، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يلعب دورا مهما خاصة فيما يتعلق بالأكواد، التي لها علاقة بالدراما والحملات التوعوية والإنتاج الدرامي والثقافي، مشددة على أنه من المهم أن يكون هناك دور للمجلس في الاستراتيجية.

 

وطالبت العادلي، بضرورة وضع المطلوب والمحدد من البيئة التشريعية والقوانين، التي في حاجة إلى تعديل حتى يعمل عليها مجلس النواب والشيوخ، كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بالعمل على وضع مناهج تفاعلية بها محفزات للطفل.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والدكتورة إيمان ممتاز، عضو التنسيقية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار المجتمعى نيفين القباچ التضامن الاجتماعي رضا حجازى

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