مجلس الشيوخ يناقش سبل تعزيز الجذب السياحي للقاهرة.. غدا

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدًا الأحد، 21 يناير 2024.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري، طلبالمناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن "سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة"، والمقدم من النائب جيفارا محمد أحمد الجافي.

وقال النائب: إن السياحة تعتبر من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.