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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبي بـ"التأمين الصحي" ينجح في استئصال تمدد وريدي لمواطن بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، في إجراء عملية استئصال تمدد وريدي بالذراع الأيسر، والحفاظ على الدورة الدموية للمريض.

وأكد الدكتور محمد عبدالرحيم، مدير مستشفى الهلال بسوهاج، أن المريض حضر إلى المستشفى، حيث كان يُعاني من تمدد وريدي بالذراع الأيسر وفشل كلوي مُزمن.

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وعلى الفور تم فحصه، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمريض، ثم تم إجراء عملية استئصال للتمدد الوريدي والحفاظ على الدورة الدموية للذراع الأيسر دون انقطاع أو خلل وظيفي.

وأشار مدير المستشفى إلى أن العملية تمت بواسطة فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والذي ضم كلًا من الدكتور إسلام قدري، إخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور مصطفى جلال، إخصائي جراحة الأوعية الدموية والدكتور مينا إبراهيم، وإشراف الدكتور ماركو يوسف رئيس قسم جراحه الأوعية الدموية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج عملية جراحية استئصال تمدد الدورة الدموية مستشفى الهلال بسوهاج

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