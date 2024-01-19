فريق طبي بـ"التأمين الصحي" ينجح في استئصال تمدد وريدي لمواطن بسوهاج

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، في إجراء عملية استئصال تمدد وريدي بالذراع الأيسر، والحفاظ على الدورة الدموية للمريض.

وأكد الدكتور محمد عبدالرحيم، مدير مستشفى الهلال بسوهاج، أن المريض حضر إلى المستشفى، حيث كان يُعاني من تمدد وريدي بالذراع الأيسر وفشل كلوي مُزمن.

محافظة سوهاج

وعلى الفور تم فحصه، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للمريض، ثم تم إجراء عملية استئصال للتمدد الوريدي والحفاظ على الدورة الدموية للذراع الأيسر دون انقطاع أو خلل وظيفي.

وأشار مدير المستشفى إلى أن العملية تمت بواسطة فريق طبي من قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، والذي ضم كلًا من الدكتور إسلام قدري، إخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور مصطفى جلال، إخصائي جراحة الأوعية الدموية والدكتور مينا إبراهيم، وإشراف الدكتور ماركو يوسف رئيس قسم جراحه الأوعية الدموية بمستشفى الهلال للتأمين الصحي.