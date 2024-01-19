وفد من قيادي حركة حماس يجري مشاورات سياسية في روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية، بأن رئيس مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، موسى أبو مرزوق، التقى، اليوم الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، في موسكو.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت حركة حماس في بيان لها على "تليجرام": "التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو، ظهر اليوم الجمعة".

وأوضحت حماس أن "الوفد ضم كل من عضو المكتب السياسي للحركة في غزة، باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو".

وأضافت: "قد أجرى وفد القيادة مشاورات سياسية مع الخارجية الروسية لبحث سبل وقف إطلاق النار بما يحقق إنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتوضيح موقف وسياسات الحركة للتعامل مع ملف الأسرى لدى المقاومة"

وأشار وفد قيادة "حماس" إلى أن "جرائم الاحتلال الصهيوني، وسلوكه ضد شعبنا وشعوب المنطقة، يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين".



وأكد الوفد على حق الشعب الفلسطيني في تحقيق الحرية والعودة، وحقه "في مقاومة الاحتلال الصهيوني بالسبل المتاحة كافة".

وبدوره، أعرب بوجدانوف عن "موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعي بلاده مع الأطراف المعنية للوصول إلى وقف إطلاق النار"، وقد أثنى الوفد على هذه "الجهود الدبلوماسية، والمساعدات الإنسانية الروسية الرسمية والشعبية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة".



وتعد هذه الزيارة الثانية لأبو مرزوق إلى موسكو، بعد التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي؛ حسبم أفادت “سبوتنيك”