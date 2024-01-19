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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد سعد يروج لـ بعتذرلك من داخل طائرة خاصة

احمد سعد
احمد سعد

شارك أحمد سعد جمهوره من داخل الطائرة منذ قليل بمقطع من أغنيته الجديدة " بعتذرلك " المقرر طرحها خلال الفتره المقبله 


الأغنية من كلمات محمد الشافعي وألحان اسلام رفعت وتوزيع يحى مهدي .

يلتقي احمد سعد مع جمهوره في دبي خلال اول يوم من الشهر المقبل على المسرح الرئيسي بالقريه العالميه.

وكان الجمهور على السوشيال ميديا منذ الإعلان عن بوستر الاغنية وطرح البرومو تفاعل معها من خلال الربط بين فكره الاغنيه واسمها بعتذرلك و انفصال احمد سعد عن زوجته.

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وعلق الجمهور حول كلمات الاغنية التي قال خلالها سعد “بعتذرلك اني دايما كنت اقصر في الكلام”، مشيرين حول فكرة احساسه بالكلام بشكل صادق تمنيًا ان يغير ذلك من واقع الانفصال .
أغنية جديدة " بعتذرلك " ضمن سلسلة من الأغنيات التى طرحها خلال الفترة الأخيرة سواء كانت أغنيات سنجل ضمن ألبومه الجديد أو اغنيات ضمن أحد الأعمال الفنية مثل كده لأ تم طرحها في فيلم أبو نسب  لمحمد إمام وياسمين صبري و أغنية فيلم عصابة عظيمة لإسعاد يونس " كده فالصو" وكانت ديو غنائي مع بهاء سلطان

 

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