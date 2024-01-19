أخبار الفن.. طرح برومو فيلم مني زكي الجديد.. نور النبوي يكشف سبب اعتذاره عن مسلسل يحيى الفخراني

نشر قسم الفن العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



تصدر التريند.. طرح التريلر الرسمي لفيلم رحلة 404

في أقل من دقيقتين قدم المخرج هاني خليفة لمحة سريعة من أحداث رحلة 404 قبل أن تقلع يوم 25 يناير القادم بدور العرض السينمائي في مصر ومنها إلى الدول العربية لتستقر بدور العرض الخاصة بها في الأول من فبراير القادم، من خلال التريلر الرسمي للفيلم الذي طرح اليوم الجمعة، حيث يظهر من خلاله ملامح الرحلة التي تقوم بها غادة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج حيث تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغا كبيرا من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها به، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

تصدر فيلم الحريفة الإيرادات اليومية مساء أمس الخميس بملبغ مليون و400 ألف جنيه، فى دور العرض المختلفة.



وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات تجاوزت الـ12 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات يوم 4 من شهر يناير الحالي.



روجت المطربة ريهام عبد الحكيم لحفلها المنتظر إحيائه يوم 21 من شهر فبراير القادم على مسرح المتحف المصري الكبير بمناسبة مرور 100 عام على بداية كوكب الشرق الفنية.



الحفل يحييه ثلاثة من نجوم الطرب المصري وعلى رأسهم المطربة ريهام عبد الحكيم ومروة ناجي وإيمان عبد الغني.



قال الفنان الشاب نور النبوي، إن فيلمه الجديد الحريفة كان يحمل اسم كابتن ماجد فى بداية التصوير.



وأضاف نور خلال لقائه ببرنامج الراديو بيضحك على راديو 9090 مع الإعلامية أسماء مصطفى أنه تم تغيير اسم الفيلم إلى الحريفة نظرا لأن هناك جيل جديد لا يعلم كابتن ماجد.



وتابع نور أنه يظن أن هذا هو السبب وراء تغير المنتج طارق الجنانيني للاسم والاستقرار على الحريفة ليكون هو الاسم التجاري له.



كشف الفنان الشاب نور النبوي أنه اعتذر عن المشاركة فى مسلسل عتبات البهجة والذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني.



وقال النبوى فى لقائه ببرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية أسماء مصطفى إنه كان يتمنى العمل مع الدكتور يحيى الفخراني، إلا أن مواعيد التصوير لم تتفق مع مواعيد تصوير مسلسله إمبراطورية ميم الذى يشارك فيه مع والده خالد النبوى.



تصدر اسم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تكريمه فى حفل أمس الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض وكان تحت عنوان ليلة من ألحان صلاح الشرنوبي.





يشهد الأسبوع القادم طرح مجموعة من الأفلام الجديدة، والتى تدخل منافسة موسم إجازة نصف العام ابتداء من الأسبوع القادم.

