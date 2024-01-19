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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سبب اعتذار نور النبوي عن المشاركة في مسلسل يحيى الفخراني «عتبات البهجة»

نور النبوي
نور النبوي

كشف الفنان الشاب نور النبوي أنه اعتذر عن المشاركة فى مسلسل عتبات البهجة والذى يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني.

وقال النبوى فى لقائه ببرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية أسماء مصطفى إنه كان يتمنى العمل مع الدكتور يحيى الفخراني،  إلا أن مواعيد التصوير لم تتفق مع مواعيد تصوير مسلسله إمبراطورية ميم الذى يشارك فيه مع والده خالد النبوى.

 

ويخوض نور النبوي موسم رمضان القادم بمسلسل إمبراطورية ميم مع المخرج محمد سلامة.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

 

مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

 

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك.

الفنان الشاب نور النبوي نور النبوي مسلسل عتبات البهجة يحيى الفخراني

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