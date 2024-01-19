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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ريهام عبد الحكيم تروج لحفل 100 سنة أم كلثوم بالمتحف المصري الكبير

بوستر حفل أم كلثوم
بوستر حفل أم كلثوم

روجت المطربة ريهام عبد الحكيم لحفلها المنتظر إحيائه يوم 21 من شهر فبراير القادم على مسرح المتحف المصري الكبير بمناسبة مرور 100 عام على بداية كوكب الشرق الفنية.

الحفل يحييه ثلاثة من نجوم الطرب المصري وعلى رأسهم المطربة ريهام عبد الحكيم ومروة ناجي وإيمان عبد الغني.

وروجت ريهام عبد الحكيم للحفل من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وقامت بطرح البوستر الرسمي للحفل وعلقت عليه قائلة: ضيوفنا الكرام، يشرفنا ان نعلن عن احتفالية عريقة و تاريخية احيائاً لمئوية كوكب الشرق ام كلثوم، انضموا الينا لحفل غنائي استثنائي في ال ٢١ من فبراير في المتحف المصري الكبير.
 

حفل أم كلثوم 

ويستعد المتحف المصري الكبير لاستقبال حفل "100 سنة أم كلثوم" بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث يقدم أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

ويقام الحفل العالمي احتفاء بـ"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، تحت عنوان «100 عام من الإبداع»، في أهم حفل غنائي يشهده الوطن العربي تقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيها التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي،. 

ويتضمن البرنامج عددًا من أشهر أعمال أم كلثوم التي تعاونت خلالها مع كبار الملحنين، فيما سيتم فتح باب حجز التذاكر بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يناير 2024.
 

ريهام عبد الحكيم المطربة ريهام عبد الحكيم كوكب الشرق حفل ام كلثوم

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