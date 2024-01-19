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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من مهندس لأكبر ملحن فى مصر.. محطات فى حياة صلاح الشرنوبي

صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي

تصدر اسم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تكريمه فى حفل أمس الذى أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض وكان تحت عنوان ليلة من ألحان صلاح الشرنوبي.

 

نبذة عن حياة صلاح الشرنوبي

ولد صلاح الشرنوبي بحي الأنفوشي بمدينة الإسكندرية، والتحق بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، وعند التحاقه بكلية الهندسة أشترك في فريق الجامعة للموسيقى العربية.

وعمل الشرنوبي كمهندس للميكانيكا حتى عام 1990 حين تفرغ للتلحين، كان يلحن ويغني في قصور الثقافة والحفلات الخاصة بالإسكندرية خلال فترة عمله كمهندس ميكانيكا .

 

وكان الشرنوبي  يحب الموسيقى الشعبية السكندرية وآلاتها وخاصة آلة الأكورديون، لكنه لم يدرس الموسيقى أكاديميًا ولكنه ثقف نفسه بنفسه موسيقياً، وتعلم العزف على آلة الكمان ثم تعلم العزف على آلة العود كما تعلم أيضاً كتابة النوتة الموسيقية.

 

أغنية الشهرة

 انتقل الشرنوبي إلى القاهرة وتفرغ للموسيقى والتلحين عام 1991 وكانت بدايته الحقيقية في أغنية بَتْوَنِّس بيك لوردة عام 1991 والتي أعادت تقديمها كمطربة ذات تاريخ عريق بشكل جديد وعصري.

كما شارك بالموسيقي التصويرية والألحان لعدة أعمال درامية يُذكر منها: مسرحيات أصحاب المعالي وحكم شهرزاد  وملك الشحاتين 

 

أعمال قدمها فى السينما والتلفزيون

أما المسلسلات فقد الموسيقى التصويرية لمسلسل  الزواج على طريقتي  وآن الأوان وراجع لك يا إسكندرية بالإضافة إلى فيلمي الآخر وغريب فى الميناء.

 

تفاصيل حفل صلاح الشرنوبي 

وأقيم مساء أمس حفلا غنائيا بموسم الرياض تحت عنوان ألحان صلاح الشرنوبي شارك فيها عددا من المطربين فى الوطن العربي وعلى رأسهم أصالة وراغب علامة وأسماء لمنور ووائل جسار وعاصى الحلاني بالإضافة إلى مفاجأة الحفل جورج وسوف ومحمد الشرنوبي.

 

فقرة أصالة


شاركت الفنانة السورية أصالة نصري في حفل روائع صلاح الشرنوبي المقام حاليا على خشبة مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدمت باقة من أغاني الموسيقار صلاحى الشرنوبي وسط تفعل كبير من الجمهور، كان أبرزها: بتونس بيك، وتصور.

وقدمت أصالة خلال إحيائها حفل روائع الشرنوبي، الشكر للمملكة العربية السعودية، إذ قالت: عندي كلام كتير عايزة أقوله باختصار، شكرا جدا للسعودية إنها حققت أحلام كتيرة لفنانين ومبدعين اللي كان نفسهم يشوفوا الليالي دي ترجع تاني، والأحلام دي بتتحقق بإنشاء المسارح وتهيئة الأجواء لإقامة الحفلات دي.

فقرة راغب علامة:

أعرب الفنان اللبناني راغب علامة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في حفل ليلة صلاح الشرنوبي، المقامة في المملكة العربية السعودية على مسرح أبو بكر سالم.

وقال راغب علامة خلال كلمته بحفل ليلة صلاح الشرنوبي: شعوري بيسبقني دايمًا لما بكون على الأرض الطاهرة أرض المملكة العربية السعودية وشعبها الطيبين، ودايمًا مفاجأة وأفكار لا تنتهي وحب لا ينتهي، وهذه الأفكار تجعلنا كفنانين منتظرين الأخبار الجديدة من موسم الرياض.


تكريم الموسيقار طارق عاكف:

كُرم اسم الموسيقار الراحل طارق عاكف، خلال حفل ليلة صلاح الشرنوبي، المقامة على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

واستلمت عائلة الراحل طارق عاكف، درع تكريمه معربين عن سعادتهم الكبيرة بالتكريم، واللافتة الإنسانية من قِبل القائمين على حفل ليلة صلاح الشرنوبي.

 

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