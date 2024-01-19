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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحلاني وأصالة وراغب يتألقون في حفل ليلة صلاح الشرنوبي .. صور

راغب علامة
راغب علامة

قدم الفنان اللبناني عاصي الحلاني، موالًا لـ وليد عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال فقرته في حفل ليلة صلاح الشرنوبي.

وقال عاصي الحلاني، في كلمته بحفل ليلة صلاح الشرنوبي، المقام على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية: أنا جاي وحامل في قلبي ريحة أرز لبنان وحب لبنان لهذه الأرض الطيبة والشعب الطيب، هذه الأرض اللي بتربطنا فيها تاريخ وعلاقات ومحبة وإن شاء الله بتكون محبة مدى العمر، وشكرًا للمملكة وموسم الرياض، والفنان الكبير صلاح الشرنوبي إحنا بنتكرم اليوم إننا بنغني من ألحانه، الله يعطيه العمر الطويل والصحة لأنه من الفنانيين اللي عاصروا أكتر من جيل واليوم في عز عطائه.

أصالة:


شاركت الفنانة السورية أصالة نصري في حفل روائع صلاح الشرنوبي المقام حاليا على خشبة مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدمت باقة من أغاني الموسيقار صلاحى الشرنوبي وسط تفعل كبير من الجمهور، كان أبرزها: بتونس بيك، وتصور.

وقدمت أصالة خلال إحيائها حفل روائع الشرنوبي، الشكر للمملكة العربية السعودية، إذ قالت: عندي كلام كتير عايزة أقوله باختصار، شكرا جدا للسعودية إنها حققت أحلام كتيرة لفنانين ومبدعين اللي كان نفسهم يشوفوا الليالي دي ترجع تاني، والأحلام دي بتتحقق بإنشاء المسارح وتهيئة الأجواء لإقامة الحفلات دي.

راغب علامة:

أعرب الفنان اللبناني راغب علامة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في حفل ليلة صلاح الشرنوبي، المقامة في المملكة العربية السعودية على مسرح أبو بكر سالم.

وقال راغب علامة خلال كلمته بحفل ليلة صلاح الشرنوبي: شعوري بيسبقني دايمًا لما بكون على الأرض الطاهرة أرض المملكة العربية السعودية وشعبها الطيبين، ودايمًا مفاجأة وأفكار لا تنتهي وحب لا ينتهي، وهذه الأفكار تجعلنا كفنانين منتظرين الأخبار الجديدة من موسم الرياض.


تكريم الموسيقار طارق عاكف:

كُرم اسم الموسيقار الراحل طارق عاكف، خلال حفل ليلة صلاح الشرنوبي، المقامة على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

واستلمت عائلة الراحل طارق عاكف، درع تكريمه معربين عن سعادتهم الكبيرة بالتكريم، واللافتة الإنسانية من قِبل القائمين على حفل ليلة صلاح الشرنوبي.

عاصي الحلاني حفل ليلة صلاح الشرنوبي أصالة

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