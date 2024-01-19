عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ليلة العيد والرحلة 404.. أفلام جديدة فى السينمات الأسبوع القادم

أفلام موسم إجازة
أفلام موسم إجازة نصف العام

يشهد الأسبوع القادم طرح مجموعة من الأفلام الجديدة، والتى تدخل منافسة موسم إجازة نصف العام ابتداء من الأسبوع القادم.

 

ليلة العيد

ومن أهم الأفلام التى تطرح الأسبوع القادم وتحديدا يوم 25 من شهر يناير الحالى فيلم ليلة العيد للفنانة الكبيرة يسرا والمنتج أحمد السبكي.
 

ويعتبر فيلم “ليلة العيد” عودة قوية للفنانة يسرا إلى السينما بعد غياب دام لمدة 4 سنوات منذ تقديم آخر اعمالها فيلم «صاحب المقام» سنة 2020 من بطولة آسر ياسين ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

وفيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

 

فيلم الرحلة 404

وأيضا فى نفس اليوم يتم طرح فيلم منى زكي بعد تغير أسمه إلى الرحلة 404 بدلا من القاهرة مكة بسبب اعتراض الرقابة.

فيلم القاهرة مكة من بطولة منة زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تاليف محمد رجاء 

 

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى ذكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.


 فيلم أنف وثلاثة عيون 

ويستعد منتج فيلم أنف وثلاثة عيون لطرح الفيلم يوم 31 من شهر يناير الحالى يدخل المنافسة قبل حلول موسم رمضان.
 

 فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

 

ليلة العيد يسرا فيلم الرحلة 404 فيلم أنف وثلاثة عيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

موضوعات متعلقة

الغزالة رايقة.. لقاء عفوي يجمع كريم محمود عبد العزيز وجورج وسوف بالسعودية|فيديو

فريق عمل فيلم مقسوم يحتفل بالعرض الأول في السعودية

الصور الكاملة لحفل عمرو دياب في القرية العالمية بدبي

حشرة كبيرة.. ياسمين صبري تتعرض لموقف صعب في كواليس أبو نسب|فيديو

أسماء جلال تعتذر عن أعلى نسبة مشاهدة

تجهيزات حفل ألحان صلاح الشرنوبي بموسم الرياض | صور

شاهد لحظة صعود عمرو دياب حفل القرية العالمية بـ دبي

الاستعدادات النهائية قبل صعود عمرو دياب على مسرح القرية العالمية

ترشيحاتنا

صدمة لإسـ رائيل|يديعوت أحرنوت: مجلس الشيوخ الأمريكي يدرس فرض قيود علي المساعدات لـ تـ ل أبيب

العلاقات والأوضاع في غزة.. تفاصيل لقاء شكري ونظيره الهندي في كمبالا

أحمد شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب

ضياء السيد: مرموش وإمام عاشور أفضل لاعبي مصر أمام غانا

قرار عاجل ضد سائق دراجة وفتاة قاما بحركات استعراضية في الطريق العام

تسبب أعاصير مدمرة| هل تصل العاصفة «بلال» إلى مصر؟.. حكاية منخفض جوي خطير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العيش البلدي بأسهل الخطوات

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

فيديو

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ