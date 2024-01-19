ليلة العيد والرحلة 404.. أفلام جديدة فى السينمات الأسبوع القادم

يشهد الأسبوع القادم طرح مجموعة من الأفلام الجديدة، والتى تدخل منافسة موسم إجازة نصف العام ابتداء من الأسبوع القادم.





ليلة العيد

ومن أهم الأفلام التى تطرح الأسبوع القادم وتحديدا يوم 25 من شهر يناير الحالى فيلم ليلة العيد للفنانة الكبيرة يسرا والمنتج أحمد السبكي.



ويعتبر فيلم “ليلة العيد” عودة قوية للفنانة يسرا إلى السينما بعد غياب دام لمدة 4 سنوات منذ تقديم آخر اعمالها فيلم «صاحب المقام» سنة 2020 من بطولة آسر ياسين ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

وفيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

فيلم الرحلة 404

وأيضا فى نفس اليوم يتم طرح فيلم منى زكي بعد تغير أسمه إلى الرحلة 404 بدلا من القاهرة مكة بسبب اعتراض الرقابة.



فيلم القاهرة مكة من بطولة منة زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تاليف محمد رجاء

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى ذكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.



فيلم أنف وثلاثة عيون

ويستعد منتج فيلم أنف وثلاثة عيون لطرح الفيلم يوم 31 من شهر يناير الحالى يدخل المنافسة قبل حلول موسم رمضان.



فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.