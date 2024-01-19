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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق بأمم أفريقيا

الرأس الاخضر
الرأس الاخضر

حقق منتخب الرأس الأخضر الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء علي موزمبيق، في  المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وبهذا الفوز يتأهل الرأس الأخضر إلي دور الـ16 متصدر للمجموعة الثانية، وتتبقي له مباراة في الجولة الثالثة أمام منتخب مصر الاثنين المقبل.

ورفع بذلك الرأس الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، ليتمكن إثر ذلك من التأهل لدور الـ16.

ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني، بجدول ترتيب المجموعة، برصيد نقطتين من تعادلين، ومن خلفه غانا، برصيد نقطة، إثر خسارة وتعادل.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

الرأس الأخضر- 6 نقاط.

مصر- 2 نقاط.

غانا- 1 نقطة.

موزمبيق- 1 نقطة.

 

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