جائزة خاصة لرونالدو| جوارديولا يحصد لقب أفضل مدرب في العالم بجلوب سوكر

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب المستويات المميزة التي يقدمها رفقة النصر السعودي، بجائزة خاصة وهي جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط اليوم الجمعة، وذلك في حفل جوائز دبي جلوب سوكر.

كما حصد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، جائزة أفضل مدرب في العام.

وأتى ذلك التتويج بعد قيادته مانشستر سيتي للثلاثية التاريخية الموسم الماضي، وخاصة التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما قاد السيتي هذا الموسم للقبي السوبر الأوروبي إضافة إلى كأس العالم للأندية.

وتم تكريم كاسيميرو، متوسط ميدان مانشستر سيتي يونايتد، على مسيرته كلاعب، وهو التكريم الذي حظي به أيضا جون تيري، إضافة إلى ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، ولكن الأخير كرم على مسيرته التدريبية.

يذكر أن الحفل شهد تتويج مانشستر سيتي بجائزة أفضل نادي في العام، كما توج الثنائي إيديرسون وردريجو بجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل متوسط ميدان على الترتيب.