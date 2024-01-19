اختبار صعب لـ برشلونة | قرعة دور الثمانية لـ كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت اليوم الجمعة، عن اختبار صعب لفريق برشلونة.

وسيحل برشلونة ضيفا على نظيره أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس، بينما يلعب سيلتا فيجو ضد ضيفه ريال سوسييداد.

وبلغ برشلونة ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه 3-1 أمس الخميس، على نظيره أونيونيستا سالامنكا.

كما أسفرت قرعة دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا، عن مواجهة بين ريال مايوركا ضد جيرونا.

أما أتلتيكو مدريد الذي أطاح بحامل اللقب ريال مدريد بالفوز عليه 4-2 مساء الخميس، سيلعب مجددا على أرضه أمام إشبيلية.

وتقام مباريات هذا الدور من مباراة واحدة، خلال الفترة بين يومي 23 و25 يناير الجاري.