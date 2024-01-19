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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأوكراني: كييف نفذت 3 من 4 توصيات إضافية للاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال يوم 19 يناير إن أوكرانيا قد استوفت ثلاثًا من التوصيات الأربع الإضافية التي قدمتها المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2023.

وأشار رئيس الوزراء الأوكراني إلى أن التوصية الرابعة، وهي مشروع قانون الضغط، فقد وافق عليه البرلمان في القراءة الأولى، حسبما أشار رئيس الوزراء خلال اجتماع للحكومة، بحسب ما أورده موقع "كييف اندبنتدنت".

وفي تقييمها الذي أصدرته في نوفمبر، اعترفت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا نحو العضوية، قائلة إن "أكثر من 90% من الخطوات الضرورية التي حددناها في العام الماضي" قد اكتملت.

ومع ذلك، قدمت المفوضية أربعة إصلاحات إضافية ينبغي لأوكرانيا أن تقوم بها لإكمال كافة الخطوات بشكل كامل.

وقد أكملت كييف بالفعل ثلاثة منها، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين في NABU، إحدى وكالات مكافحة الفساد الرئيسية في البلاد، وإعادة فتح سجل إعلان الأصول، وتنفيذ تغييرات على قانون الأقليات القومية.

واعترف المجلس الأوروبي أيضاً بجهود الإصلاح التي تبذلها أوكرانيا، فوافق على بدء محادثات الانضمام خلال قمته في ديسمبر.

وقال شميهال، عبر حسابه بمنصة تيليجرام: "بالإضافة إلى ذلك، ودون انتظار قرار الشركاء الأوروبيين، أطلقت الحكومة ما يسمى بالفحص الذاتي للتشريعات الأوكرانية للتأكد من امتثالها للقانون الأوروبي".

ويعد فحص التشريعات إحدى الخطوات التحضيرية الضرورية لمفاوضات الانضمام وقال رئيس الوزراء الأوكراني إنه يجب تنفيذ حوالي 2800 إجراء قانوني للاتحاد الأوروبي كجزء من عملية القبول.

وخلال اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 16 يناير في دافوس، اتفق الزعيمان على بدء عملية الفحص.

وقال شميهال كذلك إنه في عام 2024، ستوافق أوكرانيا على البرنامج الوطني لتكييف التشريعات الأوكرانية مع قانون الاتحاد الأوروبي.

رئيس الوزراء الأوكراني المفوضية الأوروبية شميهال انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

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