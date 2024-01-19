الدفاع البريطانية: سلاح الجو الروسي أصبح أكثر حذرا بعد تدمير طائرة A-50

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تقرير أصدرته، اليوم الجمعة 19 يناير 2024، إنه بعد تدمير طائرة تجسس من طراز A-50؛ بدأت القوات الجوية الروسية تشغيل طائرة أخرى من هذا الطراز في منطقة أكثر أمانًا، شرق أوكرانيا.

وأشارت الدفاع البريطانية، إلى أن هذا يشير إلى أن الطائرة A-50، التي قيل إنها دمرت في 14 يناير، أسقطتها القوات الأوكرانية ولم تتعرض لحادث، بحسب ما أورده موقع "كييف إندبندنت".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد الجيش الأوكراني أنه دمر طائرة روسية من طراز A-50 ومركز تحكم محمول جواً من طراز Il-22، مما زاد من الخسائر الجوية الأخيرة لموسكو.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على تدمير الطائرات.

ووفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، بدأت روسيا تحليق طائرة أخرى من طراز A-50 داخل الأراضي الروسية بالقرب من كراسنودار كراي في 17 يناير 2024، مضيفة أن نقل الطائرة بعيدًا قد يؤدي إلى "خسارة فعاليتها الشاملة فوق أوكرانيا".

وتوفر طائرة A-50 العديد من الوظائف الحاسمة للحرب المستمرة في أوكرانيا، مثل الكشف عن أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ الموجهة، وتنسيق الأهداف للطائرات المقاتلة الروسي، وتشغل روسيا أقل من 10 طائرات في أسطولها.