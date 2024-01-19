شخصيات عامة وسياسية في عزاء صهر جمال عبدالناصر |صور

شارك أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، في عزاء المصرفي حاتم صادق رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك عودة مصر، وصهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.



حضر العزاء محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، وعمرو موسى والاعلامية لميس الحديدي والدكتور حسام بدراوي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والدكتور أحمد هيكل، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور حسام موافي، والسفير محمد العرابي، والمخرج خالد يوسف.

وتوفى حاتم صادق رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك عودة مصر وعضو مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية Saib سايب، الثلاثاء الماضي، بعد خبرة مصرفية تصل إلى 50 عاما.

والراحل هو صهر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وزوج الدكتورة هدى عبدالناصر، عضو مجلس الشيوخ، ووالد هالة صادق الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المتحد.