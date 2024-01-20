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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة غير سعيدة لـ شاومينج .. تفاصيل

صدى البلد

وجه جروب شاومينج على تليجرام رسالة عاجلة لتحريض الطلاب الموجودين حاليا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على تسريب أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثلك تلك الجرائم 

حيث ينص القانون على أنه  يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

شاومينج الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية

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