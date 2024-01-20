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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملك الكيف الاسكندراني في قبضة الأمن.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط إثنين من العناصر  الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسمى شرطة (سيدى جابر بالإسكندرية ، الحمام بمطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى غير المشروع.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ملك الكيف وشريكة فى  مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة سيدى جابر ، وبحوزته ( 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 28 كيلو جرام).

وفى مديرية أمن مطروح تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته (عدد 24800 قرص مخدر).

 وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,400,000) جنيه تقريباً. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المخدرات الاسكندرية مطروح سيدي جابر

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