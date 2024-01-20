نائب رئيس الوزراء الأسبق: يجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد

تحدث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، عن التعديل الوزارى قائلا:"تغيير السياسات مطلوب يصاحبه تغيير في الأشخاص".

وأكد زياد بهاء الدين خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق يجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد مرة أخرى.

القطاع الخاص

وأشار الدكتور زياد بهاء الدين إلى أن القطاع الخاص في مصر يعمل وفقا لكل القواعد القانونية، معلقا:"يجب تغيير المناخ الاستثماري الخاص للصناع".

وأوضح نائب رئيس الوزراء الاسبق أن الرخص الذهبية لا تقيم مناخ استثمار، لأن المناخ الاستثماري الجيد يحتاج المنافسة العادلة، علاوة على التخارج مع ضبط المناخ التنافسي والقوانين الثابتة.