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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التدخين الإلكتروني أثناء الحمل قد يؤثر على صحة الأطفال

التدخين الإلكتروني
التدخين الإلكتروني أثناء الحمل قد يؤثر على صحة الأطفال

التدخين الإلكتروني خلال فترة الحمل يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الأطفال، على الرغم من أن التدخين الإلكتروني يعتبر بديلاً نسبيًا أقل ضررًا مقارنة بالتدخين التقليدي، إلا أنه لا يزال يحمل المخاطر التالية بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

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التدخين الإلكتروني أثناء الحمل قد يؤثر على صحة الأطفال

تأثير النيكوتين: يحتوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين، وهو مادة مهيجة للجهاز العصبي تؤثر على التطور العصبي للجنين، قد يؤدي استهلاك النيكوتين خلال الحمل إلى زيادة خطر الولادة المبكرة وتقليل وزن الوليد عند الولادة.

المواد الكيميائية الأخرى: تحتوي السجائر الإلكترونية على مجموعة من المواد الكيميائية الأخرى، بما في ذلك المعادن الثقيلة والمواد المسرطنة المحتملة، قد تتسرب هذه المواد إلى الدورة الدموية للأم وبالتالي يمكن أن تؤثر على نمو وتطور الجنين.

تأثير البخار: يمكن أن يكون البخار الذي ينتجه التدخين الإلكتروني مضرًا أيضًا، قد يحتوي البخار على مركبات ضارة قد تؤثر على نظام التنفس للجنين وتزيد من خطر الأمراض التنفسية في المرحلة اللاحقة.

بشكل عام، يُنصح بتجنب التدخين الإلكتروني خلال فترة الحمل للحفاظ على صحة الأم والجنين، إذا كنت تعاني من إدمان التدخين، يفضل استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على الدعم والمساعدة في الإقلاع عن التدخين بطرق آمنة ومناسبة للحمل.

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