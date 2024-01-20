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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون يدعم ترامب: انتخابه قد يكون بالضبط ما يحتاجه العالم

جونسون
جونسون

دعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2024.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال جونسون إن فترة رئاسية جديدة لدونالد ترامب يمكن أن تكون هي "بالضبط ما يحتاجه العالم".

وأضاف جونسون في عموده الأسبوعي في صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، أنه إذا دعم ترامب أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فإن قيادته المتجددة "يمكن أن تكون فوزاً كبيراً للعالم".

وسخر جونسون من حالة القلق على المستوى الدولي من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر.

وكان ترامب قد أثار الشكوك بشأن استمرار الدعم لكييف حال وصوله إلى البيت الأبيض، وتفاخر كثيراً بعلاقته الودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن جونسون، المؤيد القوي لأوكرانيا، قال إن ترامب لن يخون الدولة التي مزقتها الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن جونسون قوله "لا أعتقد ببساطة أن ترامب سيتخلى عن الأوكرانيين، على العكس، بعدما تأكد أنه لا يوجد اتفاق ليبرمه مع بوتين، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يقوم بمضاعفة جهوده ويتم ما بدأه، من خلال منحهم ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر".

وأضاف "في هذه الحالة، هناك فرصة كبيرة، أنه في ظل حكم ترامب، سيكون الغرب أكثر قوة، وسيكون العالم أكثر استقرارا".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترامب، المرشح الأوفر حظا للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، لزيارة كييف.

وقال زيلينسكي: “نعم من فضلك يا دونالد ترامب – أدعوك إلى زيارة أوكرانيا".

وأضاف: "إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أنه سيكون كافياً أن تأتي إلى كييف، وفي أي يوم سأكون هنا".

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