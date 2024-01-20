هل له علاقة بالفيروسات| استنفار في الصين بعد هروب فأر تجارب.. فيديو

تمكن فأر تجارب في مختبر بالصين من الهروب من إحدى العاملات من خلال التسلق على الجزء الخلفي من بدلة المواد الخطرة الخاصة بها والتشبث بها لمدة 10 دقائق بينما كانت تبحث عنها بشدة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من أحد المختبرات في شنغهاي عاملة المختبر وهي تخرج القوارض من أقفاصها لوزنها، حينها يقفز ثلاثة منها ويهربون، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت العاملة وهي تبحث بشكل محموم عن الفأر، حتى أنها استلقت على الأرض لتنظر تحت الخزانات بينما يتمسك القارض بها ويتدافع على ظهرها دون أن تلاحظها.

ونجح الفأر الأبيض من تجنب الإمساك به لأكثر من 10 دقائق قبل أن تدرك عاملة المختبر في النهاية أن الفأر كان يقف على كتفها.

وخضعت مرافق اختبار الحيوانات الصينية للتدقيق منذ ظهور الادعاءات لأول مرة حول أن "تسرب المختبر" في ووهان هو السبب الجذري لتفشي فيروس كورونا.

وقال الخبراء إن الادعاءات حول ظهور كورونا في أواخر ديسمبر 2019 لا تزال غير مثبتة، على الرغم من أنها لا تزال قيد النظر، بما في ذلك من قبل محققي الكونجرس في الولايات المتحدة.

وليس من الواضح ما استخدام الفئران الموجودة في منشأة شنغهاي التي تظهر في اللقطات، وليس هناك ما يشير إلى وجود أي مخاطر على الصحة والسلامة.

وفي لقطات مضحكة للحادث، شوهدت عاملة المختبر مذعورة بعد أن هربت الفئران من الصندوق وتسلقت فوقها.

ويبدو أنها ترتدي قناعًا وبدلة زرقاء، ويبدو أنها لا تستطيع اكتشاف القارض حتى عندما كان ممسكًا بها.