نشرة المرأة و الصحة| الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات.. لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تساعد بعض الحلول الغير جراحية في تقليل مظهر الجفون المتدلية، ولكن يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل تجربة أي منها. إليك بعض الحلول الغير جراحية التي يمكن أن تساعد في تحسين مظهر الجفون المتدلية، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

الشعور بالبكاء أو الحزن في الشتاء قد يكون نتيجة لعدة عوامل مشتركة، أحد هذه العوامل هو انخفاض مستويات الضوء خلال فصل الشتاء، والذي يعرف بالاضطراب العاطفي الموسمي المعروف أيضًا بـ"اكتئاب الشتاء"، يؤثر هذا النقص في الإضاءة على الهرمونات في الجسم، مثل السيروتونين الذي يرتبط بالمزاج والشعور بالسعادة،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

يجهل الكثير من الأشخاص بعض العلامات الشائعة التى تشير إلى وجود سرطان بالفم، لذلك نكشف عن هذه العلامات .

يعتقد عدد كبير من الاشخاص انا معدل ضربات القلب هو نفسه عدد نبضات الجسم ولكنهما في الحقيقة مختلفين

ووفقا لما جاء في موقع كليفند كلينك معدل ضربات القلب هو عدد المرات التي ينبض فيها قلبك في الدقيقة و يتحكم جسمك تلقائيًا في نبضات قلبك لتتناسب مع ما تفعله أو ما يحدث من حولك.