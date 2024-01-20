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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات.. لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

القلب
القلب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بدون جراحة.. حلول فعالة للتخلص من الجفون المتدلية

تساعد بعض الحلول الغير جراحية في تقليل مظهر الجفون المتدلية، ولكن يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل تجربة أي منها. إليك بعض الحلول الغير جراحية التي يمكن أن تساعد في تحسين مظهر الجفون المتدلية، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

الشعور بالبكاء أو الحزن في الشتاء قد يكون نتيجة لعدة عوامل مشتركة، أحد هذه العوامل هو انخفاض مستويات الضوء خلال فصل الشتاء، والذي يعرف بالاضطراب العاطفي الموسمي المعروف أيضًا بـ"اكتئاب الشتاء"، يؤثر هذا النقص في الإضاءة على الهرمونات في الجسم، مثل السيروتونين الذي يرتبط بالمزاج والشعور بالسعادة،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

 

كيف تفحص فمك بحثا عن علامات السرطان؟

يجهل الكثير من الأشخاص بعض العلامات الشائعة التى تشير إلى وجود سرطان بالفم، لذلك نكشف عن هذه العلامات .

مش واحد| اعرف الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات

يعتقد عدد كبير من الاشخاص انا معدل ضربات القلب هو نفسه عدد نبضات الجسم ولكنهما في الحقيقة مختلفين

ووفقا لما جاء في موقع كليفند كلينك معدل ضربات القلب هو عدد المرات التي ينبض فيها قلبك في الدقيقة و يتحكم جسمك تلقائيًا في نبضات قلبك لتتناسب مع ما تفعله أو ما يحدث من حولك.

الجفون المتدلية الشتاء علامات السرطان

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