لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

الشعور بالبكاء أو الحزن في الشتاء قد يكون نتيجة لعدة عوامل مشتركة، أحد هذه العوامل هو انخفاض مستويات الضوء خلال فصل الشتاء، والذي يعرف بالاضطراب العاطفي الموسمي المعروف أيضًا بـ"اكتئاب الشتاء"، يؤثر هذا النقص في الإضاءة على الهرمونات في الجسم، مثل السيروتونين الذي يرتبط بالمزاج والشعور بالسعادة،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

لماذا تشعر عينيك بالبكاء في الشتاء؟

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الشتاء مصاحبًا لتغيرات في الروتين اليومي والأنشطة الاجتماعية، قد يكون هناك تقليل في النشاطات الخارجية والتواصل الاجتماعي بسبب الطقس البارد والقيود المفروضة على الحركة في الأماكن المغلقة. هذا قد يؤدي إلى الشعور بالعزلة والوحدة وزيادة الحزن.

من الأمور الأخرى التي يمكن أن تؤثر على المزاج في فصل الشتاء هي نقص فيتامين د، حيث يعتبر الشمس المصدر الرئيسي للحصول على فيتامين د، قد يكون لنقص هذا الفيتامين تأثير سلبي على المزاج ويمكن أن يزيد من الشعور بالحزن.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض في فصل الشتاء، فقد تتطلب الحالة اهتمامًا خاصًا، ينصح بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية لتقييم الحالة ومناقشة الخيارات المتاحة للتخفيف من الأعراض، قد ينصحك الطبيب بتناول مكملات فيتامين د، أو استخدام ضوء الشمس الاصطناعي (التريبتوفان)، أو توجيهك إلى المعالجة النفسية مثل العلاج النفسي أو العلاج الضوئي المعروف بـ"الضوء الساطع"، والذي يستخدم ضوءًا قويًا لتحسين المزاج والتخفيف من أعراض الاكتئاب الموسمي.