عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش واحد| اعرف الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات

القلب
القلب

يعتقد عدد كبير من الاشخاص انا معدل ضربات القلب هو نفسه عدد نبضات الجسم ولكنهما في الحقيقة مختلفين 

ووفقا لما جاء في موقع كليفند كلينك معدل ضربات القلب هو عدد المرات التي ينبض فيها قلبك في الدقيقة و يتحكم جسمك تلقائيًا في نبضات قلبك لتتناسب مع ما تفعله أو ما يحدث من حولك.

حيل سهلة للتخلص من ألم الأسنان في الشتاء

تسبب تقرحات.. كيف تحمى نفسك من تينيا القدم

 ولهذا السبب تصبح نبضات قلبك أسرع عندما تكون نشيطًا أو متحمسًا أو خائفًا، وتنخفض عندما تكون مستريحًا أو هادئًا أو مرتاحًا.

يعد معدل ضربات القلب مؤشرًا مهمًا لصحتك العامة وعندما يكون معدل ضربات القلب سريعًا جدًا أو بطيئًا جدًا، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل في القلب أو مشاكل صحية أخرى.

 تعد القدرة على الشعور بمعدل ضربات القلب في جميع أنحاء الجسم أيضًا طريقة محتملة للأطباء لتشخيص الحالات الطبية.

هل هناك فرق بين معدل ضربات قلبك ونبضك؟
هناك علاقة بين معدل ضربات القلب والنبض، لكنهما ليسا متماثلين ومعدل ضربات قلبك هو مدى سرعة نبض قلبك في وقت معين و النبض هو كيف يمكنك أن تشعر بمعدل ضربات القلب.

في كل مرة ينبض فيها قلبك، فإنه يضغط ويدفع الدم عبر شبكة الشرايين في جسمك و نبضك هو الضغط في شرايينك الذي يرتفع لفترة وجيزة بينما يدفع قلبك المزيد من الدم للحفاظ على استمرار الدورة الدموية بين النبضات، يسترخي قلبك، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط مرة أخرى ولهذا السبب تبدو كل نبضة قلب وكأنها دفعة واحدة وليست تدفقًا مستمرًا للضغط مثل الماء عبر خرطوم.

هناك العديد من الأماكن التي تكون فيها الشرايين قريبة جدًا من جلدك، وبعضها أسهل في الشعور بها من غيرها بسبب خصائص جسمك. اعتمادًا على المكان، هناك نقاط معينة يسهل عليك أو على أخصائي الرعاية الصحية الشعور بالنبض فيها.

القلب انخفاض الضغط ضربات القلب مشاكل في القلب معدل ضربات القلب الدورة الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

أسعار الذهب اليوم في مصر

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

ما السبب وراء رائحة الفم الكريهة

أبرزها القلب والكوليسترول.. تناول الترمس عدة مرات في الشهر يحميك من أخطر الأمراض

8 طرق لعلاج رائحة الفم الكريهة.. تعرف عليها

لأصحاب النوع الأول والثاني.. نصائح تغير حياة مرضى السكري

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

احترس من أضرار الزنجبيل.. وتجنبها بهذه الحيل

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

ترشيحاتنا

تفاصيل التقديم بمسابقة الـ 30 ألف معلم

قاعدة عسكرية وميناء.. مصطفى بكرى يحذر من تصرف إثيوبيي يؤثر على قناة السويس

أفضل ما يقال في الليل .. 4 كلمات من رددها دخل الجنة

مؤتمر عالمي بالمحكمة الدستورية العليا

كل ما تريد معرفته حول الملتقى التوظيفي لـ جامعة عين شمس 2024

إبراهيم سعيد: الزمالك قطع شوطا كبيرا للتعاقد مع كيروش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بزي تنين.. مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

ابن المنصورة.. شرطي مرور يتصدر فيسبوك ماذا فعل؟

تطورات الحالة الصحية لجورج وسوف..وهذا ما حدث مع كريم محمود عبد العزيز

مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ