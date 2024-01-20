مش واحد| اعرف الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات

يعتقد عدد كبير من الاشخاص انا معدل ضربات القلب هو نفسه عدد نبضات الجسم ولكنهما في الحقيقة مختلفين

ووفقا لما جاء في موقع كليفند كلينك معدل ضربات القلب هو عدد المرات التي ينبض فيها قلبك في الدقيقة و يتحكم جسمك تلقائيًا في نبضات قلبك لتتناسب مع ما تفعله أو ما يحدث من حولك.

ولهذا السبب تصبح نبضات قلبك أسرع عندما تكون نشيطًا أو متحمسًا أو خائفًا، وتنخفض عندما تكون مستريحًا أو هادئًا أو مرتاحًا.

يعد معدل ضربات القلب مؤشرًا مهمًا لصحتك العامة وعندما يكون معدل ضربات القلب سريعًا جدًا أو بطيئًا جدًا، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل في القلب أو مشاكل صحية أخرى.

تعد القدرة على الشعور بمعدل ضربات القلب في جميع أنحاء الجسم أيضًا طريقة محتملة للأطباء لتشخيص الحالات الطبية.

هل هناك فرق بين معدل ضربات قلبك ونبضك؟

هناك علاقة بين معدل ضربات القلب والنبض، لكنهما ليسا متماثلين ومعدل ضربات قلبك هو مدى سرعة نبض قلبك في وقت معين و النبض هو كيف يمكنك أن تشعر بمعدل ضربات القلب.

في كل مرة ينبض فيها قلبك، فإنه يضغط ويدفع الدم عبر شبكة الشرايين في جسمك و نبضك هو الضغط في شرايينك الذي يرتفع لفترة وجيزة بينما يدفع قلبك المزيد من الدم للحفاظ على استمرار الدورة الدموية بين النبضات، يسترخي قلبك، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط مرة أخرى ولهذا السبب تبدو كل نبضة قلب وكأنها دفعة واحدة وليست تدفقًا مستمرًا للضغط مثل الماء عبر خرطوم.

هناك العديد من الأماكن التي تكون فيها الشرايين قريبة جدًا من جلدك، وبعضها أسهل في الشعور بها من غيرها بسبب خصائص جسمك. اعتمادًا على المكان، هناك نقاط معينة يسهل عليك أو على أخصائي الرعاية الصحية الشعور بالنبض فيها.