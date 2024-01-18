تسبب تقرحات.. كيف تحمى نفسك من تينيا القدم

تعد تينيا القدم من المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير وتسبب تقرحات القدمين ورغبة في الحكة

وهناك بعض الحيل التي تساعد في الوقاية من مشاكل تينيا القدم.

ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نعرض لكم طرق الوقاية من تينيا القدم:

تجنب المشي حافي القدمين في الأماكن العامة

ارتدِ أحذية جيدة التهوية

جفف قدميك جيدًا بعد الاستحمام أو السباحة

استخدم مرطبًا على قدميك إذا كنت تعاني من جفاف الجلد وتينيا القدم



إذا كنت تعاني من أعراض تينيا القدم، فمن المهم استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب ويمكن أن تساعدك الأدوية المضادة للفطريات في التخلص من العدوى والوقاية من انتشارها.