بدون جراحة.. حلول فعالة للتخلص من الجفون المتدلية

تساعد بعض الحلول الغير جراحية في تقليل مظهر الجفون المتدلية، ولكن يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل تجربة أي منها. إليك بعض الحلول الغير جراحية التي يمكن أن تساعد في تحسين مظهر الجفون المتدلية، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

كيف تتخلص من الجفون المتدلية ؟

تمارين العيون: يمكن أن تساعد تمارين العيون المنتظمة في تقوية عضلات الجفون وتحسين مظهرها. يمكنك تجربة تحريك العيون ببطء من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل، والتركيز على نقاط مختلفة في الفضاء لمدة قصيرة.

مستحضرات التجميل: يمكن استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء مظهر الجفون المتدلية. يُمكن استخدام ظلال العيون والآيلاينر لإبراز العيون وجعلها تبدو أكبر وأكثر حيوية.

تقنيات التجميل غير الجراحية: توجد تقنيات تجميلية غير جراحية مثل حقن البوتوكس وحشوات الفيلر التي يمكن استخدامها لتحسين مظهر الجفون المتدلية بشكل مؤقت. يعمل البوتوكس عن طريق تخفيف تقلصات العضلات وترخيها، في حين يمكن استخدام الفيلر لملء المساحات الفارغة وإعطاء مظهر أكثر امتلاءً.

التغييرات في النمط الحياة: بعض التغييرات في النمط الحياة يمكن أن تساهم في تقليل مظهر الجفون المتدلية. ينصح بتجنب التدخين وتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام واقي الشمس بشكل منتظم. كما يهم أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

يجب أن يتم استشارة طبيب متخصص في التجميل أو طبيب العيون لتقييم حالتك وتوجيهك نحو الحل الأمثل. فقد يستوجب بعض الحالات الشديدة إجراء جراحة تجميلية لرفع الجفون المتدلية.