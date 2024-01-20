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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضرب نار .. مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بقنا

طلق نارى
طلق نارى

لقى شاب مصرعه بطلقات نارية خاطئة، خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين، خلال كسر محصول القصب فى إحدى الزراعات بعزبة الألفى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين، نتج عنها مصرع شاب بطلقات نارية أثناء مشاركته فى كسر محصول القصب بأحد الزراعات فى عزبة الألفى التابعة لمركز دشنا.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل جثة الشاب المتوفى، إلى مشرحة مستشفى فاو المؤقت بمركز دشنا، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين مصرع مصطفى.ر.أ.ح  22 عامًا، مقيم عزبة الألفى بمركز دشنا، بطلق نارى بالخطأ، أثناء عمله فى كسر محصول القصب.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 


 

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