يجهل الكثير من الأشخاص بعض العلامات الشائعة التى تشير إلى وجود سرطان بالفم، لذلك نكشف عن هذه العلامات .

كيف تفحص فمك بحثا عن علامات السرطان ؟

لفحص فمك بحثًا عن علامات السرطان، يمكنك اتباع الخطوات التالية كشف عنها موقع إكسبريس .

الإضاءة المناسبة: ابحث عن مكان مضيء جيدًا واستخدم مرآة يدوية كبيرة لرؤية فمك بوضوح.

فحص الشفاه: ابدأ بفحص الشفتين من الخارج والداخل، ابحث عن أي تغيرات في اللون أو الحجم أو التشوهات الأخرى. انتبه لأي قرحة غير معتادة أو تقرح أو تورم دائم.

فحص اللثة: افتح فمك وانتبه للثة بالكامل. ابحث عن أي تغيرات في اللون، أو الورم، أو النزيف غير المبرر.

فحص الأسنان: انظر إلى سطح أسنانك وتأكد من عدم وجود أي بقع غير عادية أو تغيرات في اللون. قم بتفحص جميع الأسنان وابحث عن أي تغيرات في الشكل أو التركيب.

فحص اللسان: قم برفع لسانك وابحث عن أي تغيرات في اللون أو النسيج أو القرح أو التقرحات، انتبه للأماكن التي تبدو غير عادية أو تشعر بالألم.

فحص الجزء الخلفي من الفم والحلق: استخدم مرآة لفحص الجزء الخلفي من الفم والحلق. انتبه لأي تغيرات في اللون أو القرح أو الورم أو النسيج غير الطبيعي.

البحث عن أعراض أخرى: قم بإلقاء نظرة عامة على الفم والحنجرة بحثًا عن أي أعراض أخرى مثل صعوبة في البلع، أو آلام الأذن، أو تغير في الصوت.

إذا لاحظت أي تغيرات غير عادية أو كنت قلقًا بشأن صحة فمك، فمن الأفضل أن تستشير طبيب الأسنان أو طبيب الجهاز الهضمي أو طبيب أذن وحنجرة للحصول على تقييم مهني وفحص دقيق، يجب أن يكونوا قادرين على تقديم المشورة والإرشاد اللازمين فيما يتعلق بصحة فمك وتشخيص أي مشكلة محتملة.