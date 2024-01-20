سفن بريطانية.. اصطدام بحري في ميناء بحريني

شهد أحد موانئ المملكة البحرينية اصطدام اثنين من السفن الحربية خلال الرسو فى المنياء.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية؛ فقد اصطدمت السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" القتالية العالية التقنية بنظيرتها "إتش إم إس بانغور" وهما تستخدمان للبحث عن الألغام البحرية، أثناء رسوهما في الميناء.

ونقلت الوكالة البحرينية عن مصادر لها انه لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى في "هذا التصادم البحري "، لكن يتم فحص كلتا السفينتين بحثا عن الأضرار.

كما تم إطلاق تحقيق بحري رفيع المستوى في الحادث - الذي قد يكون مكلفا للغاية - وكيف يمكن أن يحدث لسفينتين حساستين من هذا النوع.