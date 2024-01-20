الذهب يسجل الهبوطي الثاني في ثلاثة أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب، لكنها سجلت الأسبوع الهبوطي الثاني في ثلاثة أسابيع، منذ بداية العام 2024.

أدت تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال الأسبوع إلى خفض التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.

ارتفع الذهب بنحو 0.3 % إلى 2027.98 دولار للأونصة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1% تقرياً.

فيما جرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 0.5 % إلى إلى 2030.6 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.87% لكنه ارتفع بنسبة 1% خلال الأسبوع، بينما يجعل ارتفاع الدولار الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.

وقال رئيس استراتيجيات السلع في شركة TD Securities ، بارت ميليك، إن الأسواق كانت تتكهن على مدار الأسبوع بشأن توقيت بنك الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، الجمعة، إن الفدرالي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي حكم لخفض سعر الفائدة.

كذلك قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الخميس إن خط الأساس لبدء التخفيضات هو في الربع الثالث.

ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 47% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مارس بانخفاض من 71% الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفدرالي من CME.

من جانبه، قال رئيس استراتيجية السلع في Saxo Bank ،أولي هانسن: "إلى أن يتم تنفيذ التخفيض الأول، قد تتقدم السوق في بعض الأحيان على نفسها، في هذه العملية تعمل على بناء توقعات خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تجعل الأسعار عرضة للتصحيح"؟

ويشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

على الجانب المادي، كان شراء الذهب في الهند باهتًا هذا الأسبوع حيث فشل التصحيح في الأسعار المحلية في جذب المستهلكين.

المعادن

وانخفض السعر الفوري للفضة 0.8 % إلى 22.57 دولار للأونصة، لكنه انخفض نحو 2.5 % في الأسبوع حتى الآن.

وخسر البلاتين في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 895.02 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 940.22 دولارا.