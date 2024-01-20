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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

45 جنيها للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 يناير 2024

صدى البلد

سجلت أسعار الحديد استقرارا اليوم، السبت 20 يناير 2024، خاصة بعد أن شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاعا إلى أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيه للطن، ليتراجع ويسجل 40869 جنيها كمتوسط سعر بفارق 3 آلاف جنيه.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الحديد والأسمنت، خاصة الراغبين فى البناء، وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر، خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة استقرار.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري، فقد بلغ حوالي 40869  ألف جنيه كمتوسط سعر، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 3 آلاف جنيه.

أسعار الحديد اليوم: 

وجاءت أسعار الحديد اليوم على النحو الآتي:

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40869 جنيها.

- سجل سعر طن حديد عز نحو 42654 جنيها.

- سجل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم 39 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المعادي نحو 38 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي 38 ألف جنيه.

- سجل سعر طن حديد المراكبي سجل 39 ألفا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد عطية 39 ألفا و200 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد العشري 39 ألف جنيه.

- بلغ سعر طن حديد الدخيلة قيمة 42 ألفا و800 جنيه.

- جاء سعر طن حديد بيانكو بقيمة 40.000 جنيه. 

- سجل سعر طن حديد سرحان قيمة 40.300 جنيه.

- سعر طن حديد السويس للصلب 83500 جنيه.

- سعر طن حديد الجيوشي بقيمة 41 ألفا و500 جنيه.

سعر الأسمنت فى مصر 

وتحظى أسعار الأسمنت فى مصر باهتمام الكثير من المواطنين المقبلين على البناء، حيث جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

- سعر طن أسمنت وادي النيل بقيمة 2020 جنيها.

- سعر طن أسمنت المخصوص بقيمة 2050 جنيها.

- جاء سعر طن أسمنت السويس بقيمة 2090 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2350 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1990 جنيها.

- بلغ سعر طن أسمنت المعلم قيمة 2020 جنيها.

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