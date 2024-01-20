تعاون مغربي اسباني لمواجهة الإرهاب ومكافحة شبكات التهريب

كشفت وكالة الأنباء المغربية ان وزيرا داخلية المملكة وإسبانيا اتفقنا على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.



جاء ذلك خلال محادثات بين وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت ونظيره الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا ، على هامش زيارة يجريها غراندي مارلاسكا إلى الرباط ليوم واحدا.



وأشار البيان الصادر عن وزارة الداخلية المغربية إلى أن المباحثات تعلقت بتبادل المعلومات والخبرة من أجل استباق أفضل للتهديدات الناجمة عن الإرهاب والأنشطة الإجرامية وشبكات التهريب العابرة للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.



وذكّر لفتيت، وفق البيان، “بمساهمة المغرب والجهود التي يبذلها في مجال محاربة الإرهاب، ومراقبة الحدود والتصدي لجميع أشكال الإجرام العابرة للحدود، مما يؤكد الالتزام الثابت للمملكة من أجل الأمن الإقليمي”.



بدوره، أشاد غراندي مارلاسكا بمستوى التعاون (مع الرباط) في مجال مكافحة الإرهاب”، مذكرا بأن “سلطات البلدين نفذت خلال السنة المنصرمة 14 عملية مشتركة ضد خلايا إرهابية”، دون ذكر مكان تنفيذها.



وأشار وزير الداخلية الإسباني، إلى أن “هذه العمليات أسفرت عن اعتقال 80 شخصا”، مضيفا أن ذلك “يعكس فعالية ونجاعة التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية”.